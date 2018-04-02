Beşiktaşlı oyunculardan ceza rekoru
Şenol Güneş döneminin ilk 2 sezonunda oyun anlayışıyla öne çıkan siyah-beyazlılar içinde bulunduğumuz sezonda futbolcuların aldığı cezalarla da dikkat çekiyor.
27'nci hafta itibari ile takımda sürekli oynayan oyunculardan sadece Fabricio ve Gökhan Gönül kart görmezken diğer 16 futbolcu 62 sarı, 6 kırmızı kart gördü. Bu kartların karşılığında 11 futbolcu 22 maç ceza alırken, Caner Erkin'e kart harici Disiplin Kuruluna sevki sonrası verilen 6 maçlık ceza ile oyuncuların cezalı olduğu maç sayısı 28'e ulaştı.
Üstelik sarı kart cezaları aynı maçta birden fazla futbolcuyu kapsadığı için daha fazla dikkat çeker hale geldi. İlk yarıdaki Trabzonspor maçı öncesinde Quaresma, Atiba ve Oğuzhan, ikinci yarıda Fenerbahçe maçı öncesinde Talisca ve Pepe, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Adriano ve Medel, Göztepe maçı öncesinde de Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'ın cezalı duruma düşmesi öne çıkan detaylar. (Fanatik)
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