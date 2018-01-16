Beşiktaşlı Orkan Çınar'dan transfer sözleri!

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında 450 bin Euro karşılığında Gaziantepspor’dan kadrosuna kattığı Orkan Çınar, takımının Antalya kampının ardından hedefleriyle ilgili olarak yakın çevresine konuştu. Kara Kartal’da forma şansı bulduğu kısıtlı dakikalarda ortaya koyduğu etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız adayı, gelecek planlarıyla ilgili olarak suskunluğunu bozdu. Süper Lig’den birçok kulübün kiralamak için takipte bulunduğu başarılı oyuncu, “Antalya kampı takımımız adına çok iyi geçti. Ben de iyi bir hazırlık süreci geçirdiğime inanıyorum. Hakkımda çıkan transfer haberlerini medyadan görüyorum. Kulüplerin beni istemesi güzel bir şey ancak ben Beşiktaş’ta mutluyum” ifadelerini kullandı.

Takımdaki forma yarışında ön plana çıkmak için mücadele edeceğini söyleyen Orkan Çınar, “Evet fazla forma şansı bulamıyorum. Çünkü önümde Ricardo Quaresma gibi bir dünya yıldızı var. Ek olarak Ryan Babel ve Jeremain Lens’le de forma yarışı içerisindeyim. Hepsinden geride olan özelliklerim de var onların önünde olduğum özelliklerim de... Buraya gelmeden Gaziantepspor’da forma giyerken düzenli olarak oynuyordum. Şimdi geri plandayım ama önümde yer alan abilerimden öğrenecek çok şeyim var. Kendimi geliştirmeye devam edip hocamız Şenol Güneş’ten daha fazla süre almaya çalışacağım. Fazla şans bulamıyorum diye forma yarışından kaçmam” sözlerini sarf etti. (Fanatik)