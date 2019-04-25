Beşiktaşlı Mirin baba oldu!
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin, baba oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Isimat-Mirin'in eşi Kimberly Mirin'in Acıbadem Maslak Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtilerek, "Yeni doğan bebeklerine Azaya adını veren Isimat-Kimberly çiftini tebrik eder, Beşiktaş ailesine yeni katılan Azaya bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür dileriz." ifadelerine yer verildi.
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