Beşiktaşlı Loris Karius hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Liverpool'dan kiraladığı Alman file bekçisi Loris Karius, Siyah Beyazlılar'da da yediği hatalı gollerle gündeme geliyor.

Ada'da yayım yapan The Set Pieces adlı internet sitesi ise 25 yaşındaki eldivenin yediği hatalı golleri psikolojik açıdan ele aldı. Siteye konuşan ve daha önce Monaco'da da çalışan ünlü spor psikoloğu Phil Johnson, Siyah Beyazlı kalecinin kötü performansıyla ilgili şunları söyledi:

"Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 3-1 yenildiği final maçını izlediğinizde Karius'ta daha en başından itibaren stres ve konsantrasyon kaybı belirtileri olduğunu fark ediyorsunuz. Peki Karius'a normal şartlarda yapmayacağı hataları yaptıran şey ne? Sahayı gözetleyen bir kamerayı düşünün. Bu bir konsantrasyon işidir çünkü beyniniz bir şeyi yapmaya niyetlenmiştir. Ancak odaklandığınız ve dikkatinizi verdiğiniz an ise zoom yaptınız zamandır. O dakikada tamamen hedefe odaklanmışsınızdır. İşte olması gereken, bu dinamik vaziyeti korumaktır. Mesela hakem bir düdük çaldığında doğal olarak dikkatiniz dağılır. Karius ise top kendisine gelirken onu yakalamak yerine çelmeyi tercih ediyor ve topu kendi ağlarında görüyor. Herkes de şunu soruyor: Bu nasıl oldu? Eğer bir hatayı tekrarlamak üzerine düşünmeye başlarsanız beyniniz size devamlı 'Bunu yapma' diye mesaj gönderir. Bir dağın tepesinde yalnız başınıza olduğunuzu ve kayarak 1 kilometrelik bir iniş yapacağınızı düşünün. Önünüzde kimse olmasın ama yarım metre ileride bir ağaç olsun. Bu noktada eğer 'Ağaca çarpmayacağım.' diye düşünürsem çarparım. Çünkü insan beyni, bundan kaçınmak yerine bunu bir daha yapmamak üzerine odaklanmıştır ve bu da insanı hataya sevk eder. Karius'a geri dönecek olursak beynimiz ve vücudumuz her şeyi hatırlar. Hatırladığımız şeyler bilinçaltındadır ve hafızamız otomatiğe bağlamıştır. Tıpkı nefes almak gibi... Dolayısıyla Karius şu şekilde düşünüyor olabilir: '3 yıl önce zorlu bir maç oynamıştım ve penaltıya sebebiyet verdiğim için kaybetmiştik.' Eğer bu şekilde düşünüyorsa vücudu buna hemen tepki gösterecektir. Tıpkı kayakçı örneğinde olduğu gibi... Bu, insanı hareketsizleştirir. Dolayısıyla yalnızca Şampiyonlar Ligi finali senaryosu üzerinde çalışmamalıyız. Karius'un hatalarını anlamak için buraya kadarki süreci ve hataya neden olan öncü gelişmeleri irdelemeliyiz. Her oyuncu için daha derinlerde bir neden olabilir. Örneğin daha önce geçirilmiş ciddi bir sakatlık gibi... Tüm bunlar beynin otomatik bir şekilde bilinçaltına işlediği kümelenmiş deneyimler yaratır. Karius'un yaşadığı şey de bu olmalı. Aşağılanma hissi ve hata korkusu yerine tüm bu kötü tecrübeleri belleğinizden silmeli ve negatig düşüncelerin sizi hata yapmaya tetiklemesine son vermelisiniz."