Beşiktaşlı Isimat Mirin, Amiens yolunda! | Transfer haberleri...
Beşiktaş’ın Fransız stoperi Isimat Mirin'in, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens’e transfer olacağı iddia edildi.
Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven’dan kadrosuna kattığı Mirin, yol ayrımında.
Siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra gösterdiği performansla göze giremeyen Isimat Mirin ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens ilgileniyor.
Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’Equipe’de yer alan haberde, savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Amiens’te ilk hedef Mirin.
Amiens ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki hafta başında transferin sonuçlanabileceğini ifade edildi.
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