Beşiktaşlı futbolcuların taç isyanı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde, ev sahibi takımın ilk golünün ardından siyah beyazlı futbolcular maçın hakemine yoğun şekilde itiraz etti.
Galatasaray'ın mücadelenin 44. dakikasında Onyekuru ile bulduğu gol öncesinde Mariano ile Caner Erkin arasındaki mücadelede top taça çıktı.
Hakem Bülent Yıldırım taç atışını Galatasaray'a verirken, taçı hızlıca kullanan sarı kırmızılı takım Onyekuru ile golü buldu.
Golün ardından Beşiktaşlı futbolcular taç atışının Beşiktaş lehine verilmesi gerektiğini belirterek, golün iptal edilmesini istedi.
Siyah beyazlı futbolcuların yoğun itirazının ardından VAR odasındaki Cüneyt Çakır ile görüşen Bülent Yıldırım, gol kararını değiştirmezken Beşiktaşlı futbolcuların tepkisi bir an olsun dinmedi.
Hakem Yıldırım, santra bölgesinde topu fırlatan Gökhan Gönül'ü sarı kartla cezalandırdı.
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