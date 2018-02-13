Beşiktaşlı futbolculara servet! Bayern Münih elenirse...
Beşiktaş Yönetimi Şampiyonlar ve Süper Lig için futbolculara vereceği ekstra primleri belirledi...
Siyah beyazlılarda gözler Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak hayati Bayern Münih maçlarına çevrildi...
Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yapılacak maçların tur priminin 1,5 milyon Euro olduğunu açıkladı.
İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi Süper Lig'de oynanacak 5 maçın toplam priminin 500 bin Euro olabileceğini ve bu maçların kazanılması halinde toplu ödeme yapılacağını söyledi.
Beşiktaş, Alman devini Şampiyonlar Ligi'nden elerse, futbolcular ceplerini dolduracak.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle