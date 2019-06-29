Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco dolandırıldı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaşlı futbolcu Enzo Roco dolandırıldı!
GeriFutbol Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco dolandırıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
29.06.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco dolandırıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco dolandırıldı!

Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde turistleri dolandıran taksi çetesine operasyon düzenlendi, 23 taksici gözaltına alındı. Dolandırılan kişiler arasında Beşiktaşlı futbolcu Pablo Enzo Roco’nun da olduğu öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran taksicilere operasyon düzenledi. Artan şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, 4 ay süren yoğun fiziki ve teknik çalışmadan sonra düğmeye bastı ve Türkiye’de bir ilk olan operasyonu başlattı. Düzenlenen operasyonla 63 taksiciye nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, hakaret, taciz, polise mukavemet gibi suçlardan yasal işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, bir taksicinin ise Cumhurbaşkanı'na hakaretten arandığı belirtildi.

Beşiktaş’ın Şilili futbolcusu Pablo Enzo Roco Roco’nun da dolandırılan isimler arasında olduğunu tespit etti. Beşiktaş’tan taksiye binen futbolcunun Sultanahmet’e geldiğinde taksicinin kendisinden bin TL gibi fahiş bir ücret talep ettiği öğrenildi. Beşiktaşlı futbolcuyu dolandıran şahıs da düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Dolandırıcı taksiciler birbirleriyle bağlantılı şekilde çalışıyor

Polisin 4 ay süren çalışmasında, turistleri dolandıran taksicilerin kendi aralarında sürekli olarak iletişim halinde oldukları, ücreti ödememe, fazla bulma konusunda sorun çıkaran yolcuları taksiden indirerek geriden gelen diğer taksiciye bu şekilde yönlendirdikleri öğrenildi.

Düzenlenen operasyonda şu ana kadar 23 taksici gözaltına alınırken, örgüt lideri olduğu belirtilen A.A'nın (56) da göz altına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan, taksicilerin kullandığı araçlar emniyete götürülerek gerekli işlemler üzere araçlara el konuldu.

Beşiktaş'ın unutulmaz formalarına göz atalım...

Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco dolandırıldı

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
U21'de "İspanya-Almanya" finali yarın!
Mbaye Diagne'de flaş gelişme! İstediği oldu...
Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco dolandırıldı!
Copa America'da Şili, penaltılarla Kolombiya'yı geçti!