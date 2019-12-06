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Futbol
06.12.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Beşiktaşlı Fatih Aksoy bomba gibi geliyor

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Beşiktaşlı Fatih Aksoy bomba gibi geliyor

Beşiktaş’ın sezon başında Sivasspor’a kiraladığı Fatih Aksoy, Süper Lig’de lider durumdaki takımında sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Beşiktaş’ın sezon başında Sivasspor’a kiraladığı Fatih Aksoy, Süper Lig’de lider durumda bulunan Yiğido’nun son haftalarda en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Sivas’ın son 5 maçında ilk 11’de sahne alan Fatih, normalde stoper olmasına rağmen farklı pozisyonlarda kullanıldı.

Sağ bek ve savunma önünde görev alan 22 yaşındaki oyuncunun hedefi, sezonu iyi bir şekilde tamamlayarak gelecek sezonda Beşiktaş’ın kilit isimlerinden biri olmak olacak. (Fanatik)

 

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