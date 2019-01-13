Beşiktaşlı Denizciler Birlik Gezisi'nde buluştu
Beşiktaşlı Denizciler önceki gün boğazda birlik ve beraberlik feribot gezisinde bir araya geldi.
Balıkçılık, armatörlük, römorkörcülük, gemi inşaa, tedarikçilik, denizaltı hizmetleri, kabotaj hattı yük taşımacılığı, turistik gemi işletmeciliği, gemi yakıt ve ikmal tanker işletmeciliği, dalış turizmi ve brokerlik gibi Deniz Ticaret Odası’nın 48 iş kolunun hemen hepsinde faaliyet gösteren Beşiktaşlılar, TURYOL’a bağlı Bosfor teknesinde buluştu. İBB Meclis Üyesi ve TURYOL Yönetim Kurul Başkanı Yunus Can, Gemi Broker Derneği’nden Semih Dinçel, Statü Denizcilik’ten Kaptan Bülent Dandin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden Kaptan Arslan Dede ve Tekin Can’ın Armatör Cengiz Kaptanoğlu ile kongre Üyesi Denizcilik camiasının önemli isimleri katıldı.
Semih Dinçel, “Deniz Kartalları gösterdikleri birlik beraberlik ile güzel işlere imza atacaklarını kanıtladı. En güzeli de mabedimizin tam karşısında ve deniz üzerinde marşlar söylemekti. Tüm amacımız Beşiktaşımızı daha güzel yerlerde görmek.” dedi. Oluşumda önemli destek veren Bülent Dandin ise, “Beşiktaş, sportif başarısı kadar camiasının farklılığı ve birlikteliğiyle tanınan bir kulüptür. Deniz Kartalları olarak her zaman takımımızın yanındayız” diye konuştu.
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