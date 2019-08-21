Beşiktaş'la anlaşan Kevin N'Koudou kimdir ve kaç yaşındadır?
Süper Lig'in açılış karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, transfer gündemini hızlandırdı. Siyah beyazlı kulüp, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı. Transfer haberlerinin ardından futbolsever vatandaşlar, kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'nun spor kariyerini merak etmeye başladı. Peki, Kevin N'Koudou kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bilgiler.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, N’Koudou transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın yakın zamanda Fransız futbolcu ile resmi imzayı atması bekleniyor. Tottenham’ın 2016’da Marsilya’dan 11 milyon euroya aldığı genç oyuncu, kariyerinde 119 maçta, 14 gole imza attı. İşte, Kevin N'Koudou'nun futbol hayatı ile ilgili merak edilenler.
Kevin N'Koudou 13 Şubat 1995'te Versailles, Fransa'da dünyaya geldi. Kanat mevkinde oynayan oyuncu ilk maçına 11 Ağustos 2013'te Ligue 1'in açılış maçında SC Bastia'ya karşı çıktı. N'Koudou, 18 Haziran 2015'te Marseille ile beş yıllık sözleşme imzaladı 31 Ağustos 2016'da Nkoudou, kulüple beş yıllık bir anlaşma imzalayarak 11 milyon £ rapor edilen bir ücret karşılığında Tottenham Hotspur'a transfer edildi . 2017–18 sezonunun ilk başlangıcında , Nkoudou , 3 Aralık'ta galibiyetle sonuçlanan 6 Aralık 2017'de APOEL ile Şampiyonlar Ligi grup maçında Tottenham için ilk golünü attı.
31 Ocak 2019'da Nkoudou , 2018-19 sezonunun geri kalanında borç almak için Monaco'ya katıldı .
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