Beşiktaş'la anlaşan Kevin N'Koudou kimdir ve kaç yaşındadır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'la anlaşan Kevin N'Koudou kimdir ve kaç yaşındadır?
GeriSpor Beşiktaş'la anlaşan Kevin N'Koudou kimdir ve kaç yaşındadır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
21.08.2019 - 20:43, Son Güncelleme:

Beşiktaş'la anlaşan Kevin N'Koudou kimdir ve kaç yaşındadır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'la anlaşan Kevin N'Koudou kimdir ve kaç yaşındadır?

Süper Lig'in açılış karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, transfer gündemini hızlandırdı. Siyah beyazlı kulüp, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı. Transfer haberlerinin ardından futbolsever vatandaşlar, kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'nun spor kariyerini merak etmeye başladı. Peki, Kevin N'Koudou kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bilgiler.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, N’Koudou transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın yakın zamanda Fransız futbolcu ile resmi imzayı atması bekleniyor. Tottenham’ın 2016’da Marsilya’dan 11 milyon euroya aldığı genç oyuncu, kariyerinde 119 maçta, 14 gole imza attı. İşte, Kevin N'Koudou'nun futbol hayatı ile ilgili merak edilenler.

Kevin N'Koudou 13 Şubat 1995'te Versailles, Fransa'da dünyaya geldi. Kanat mevkinde oynayan oyuncu ilk maçına 11 Ağustos 2013'te Ligue 1'in açılış maçında SC Bastia'ya karşı çıktı. N'Koudou, 18 Haziran 2015'te Marseille ile beş yıllık sözleşme imzaladı 31 Ağustos 2016'da Nkoudou, kulüple beş yıllık bir anlaşma imzalayarak 11 milyon £ rapor edilen bir ücret karşılığında Tottenham Hotspur'a transfer edildi . 2017–18 sezonunun ilk başlangıcında , Nkoudou , 3 Aralık'ta galibiyetle sonuçlanan 6 Aralık 2017'de APOEL ile Şampiyonlar Ligi grup maçında Tottenham için ilk golünü attı.

31 Ocak 2019'da Nkoudou , 2018-19 sezonunun geri kalanında borç almak için Monaco'ya katıldı .

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
5-0'ın ardından dikkat çeken görüntü! Yanal ve Emre...
Beşiktaş'la anlaşan Kevin N'Koudou kimdir ve kaç yaşındadır?
Karaman: "Evimize mutlu dönmek istiyoruz"