Beşiktaş'ın yıldızlarına Münih'te yakın markaj! Bayern'in zayıf halkası... Maç öncesi son gelişmeler...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriBeşiktaş'ın yıldızlarına Münih'te yakın markaj! Bayern'in zayıf halkası... Maç öncesi son gelişmeler...
Futbol Beşiktaş'ın yıldızlarına Münih'te yakın markaj! Bayern'in zayıf halkası... Maç öncesi son gelişmeler...
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Futbol
20.02.2018 - 18:10, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın yıldızlarına Münih'te yakın markaj! Bayern'in zayıf halkası... Maç öncesi son gelişmeler...

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. İşte maç öncesi son gelişmeler...

Alman basınında yer alan haberlerde, hem Bayern Münih hem de Beşiktaş cephesinde bazı oyuncuların yakından izleneceği ifade edildi.

Bayern Münih cephesinde Almanya Milli Takım yetkililerinin başta kaleci Ulreich olmak üzere Kimmich’i de izleyeceği belirtildi. Beşiktaş’ta ise Talisca, Oğuzhan ve Tolgay gibi genç yıldızların takip altında olacakları aktarıldı.

Münih'teki maç öncesi atmosferi muhabirimiz İsmail ER canlı olarak aktardı...

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'te gözler Sven Ulreich'in üzerinde olacak. 29 yaşındaki Alman kaleci, Bayern'in zayıf halkası olarak görülürken Beşiktaş için de kader adamı olabilir.

Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Manuel Neuer'in sezonu kapatmasının ardından Bayern kalesini devralan Ulreich, büyük maçlardaki tecrübe eksikliği ile dikkat çekiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta forma giyen Alman kaleci, kalesinde 6 gol görürken sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

"NEUER'İN YOKLUĞUNU HİÇ ARATMADI" DENİLİYOR ANCAK..."

Neuer'in yokluğunda Beşiktaş için bir avantaj olabilecek Ulreich için ise Bayern cephesinden güven aşılayıcı açıklamalar geliyor. Bayern'in defans oyuncusu Hummels, "Kalede çok sakin ve üstüne gelen her topu kurtarıyor. Defansı da çok iyi ayarlıyor" derken Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenige, "Ulreich'in gelişiminden çok mutluyuz. Neuer'in yokluğunu hiç aratmadı" sözlerini kullandı. Rummenige, "Neuer'i aratmadı" dese de Ulreich'in bu sezon oynadığı 28 maçta 26 gol yemesi Neuer'i arattığını gösteriyor.

Kariyerinde sadece 34 Avrupa maçına çıkan ve uluslararası tecrübesi çok az olan 29 yaşındaki kalecinin Beşiktaş maçında nasıl bir performans göstereceği merak konusu...

ABDULLAH GÜL DE MÜNİH'TE

Beşiktaşlılığı ile bilinen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bayern Münih - Beşiktaş maçını izlemek üzere Almanya'nın Münih kentine geldi. Maçı izlemek üzere birçok ünlü iş adamının özel uçaklarıyla Münih'e iniş yaptığı öğrenildi.

Beşiktaşın yıldızlarına Münihte yakın markaj Bayernin zayıf halkası... Maç öncesi son gelişmeler...

KAR OLASILIĞI

Dev müsabaka öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi. UEFA muhabirlerinin verdiği bilgilere göre TSİ 22.45’te oynanacak maç anında -3 derecelik sıcaklık ve kar yağışı bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih'in muhtemel 11'i: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Vidal, Müller, James; Coman, Robben, Lewandowski

Ceza sınırındakiler: Kimmich, Rudy, Tolisso

Sakatlar: Neuer

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Gökhan Gönül, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

Ceza Sınırındakiler: Tolgay Arslan, Caner Erkin, Talisca

Saktlar: Veli, Atınç, Gökhan Töre, Tosic

 

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