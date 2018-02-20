Beşiktaş'ın yıldızlarına Münih'te yakın markaj! Bayern'in zayıf halkası... Maç öncesi son gelişmeler...
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. İşte maç öncesi son gelişmeler...
Alman basınında yer alan haberlerde, hem Bayern Münih hem de Beşiktaş cephesinde bazı oyuncuların yakından izleneceği ifade edildi.
Bayern Münih cephesinde Almanya Milli Takım yetkililerinin başta kaleci Ulreich olmak üzere Kimmich’i de izleyeceği belirtildi. Beşiktaş’ta ise Talisca, Oğuzhan ve Tolgay gibi genç yıldızların takip altında olacakları aktarıldı.
Münih'teki maç öncesi atmosferi muhabirimiz İsmail ER canlı olarak aktardı...
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'te gözler Sven Ulreich'in üzerinde olacak. 29 yaşındaki Alman kaleci, Bayern'in zayıf halkası olarak görülürken Beşiktaş için de kader adamı olabilir.
Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Manuel Neuer'in sezonu kapatmasının ardından Bayern kalesini devralan Ulreich, büyük maçlardaki tecrübe eksikliği ile dikkat çekiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta forma giyen Alman kaleci, kalesinde 6 gol görürken sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.
"NEUER'İN YOKLUĞUNU HİÇ ARATMADI" DENİLİYOR ANCAK..."
Neuer'in yokluğunda Beşiktaş için bir avantaj olabilecek Ulreich için ise Bayern cephesinden güven aşılayıcı açıklamalar geliyor. Bayern'in defans oyuncusu Hummels, "Kalede çok sakin ve üstüne gelen her topu kurtarıyor. Defansı da çok iyi ayarlıyor" derken Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenige, "Ulreich'in gelişiminden çok mutluyuz. Neuer'in yokluğunu hiç aratmadı" sözlerini kullandı. Rummenige, "Neuer'i aratmadı" dese de Ulreich'in bu sezon oynadığı 28 maçta 26 gol yemesi Neuer'i arattığını gösteriyor.
Kariyerinde sadece 34 Avrupa maçına çıkan ve uluslararası tecrübesi çok az olan 29 yaşındaki kalecinin Beşiktaş maçında nasıl bir performans göstereceği merak konusu...
ABDULLAH GÜL DE MÜNİH'TE
Beşiktaşlılığı ile bilinen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bayern Münih - Beşiktaş maçını izlemek üzere Almanya'nın Münih kentine geldi. Maçı izlemek üzere birçok ünlü iş adamının özel uçaklarıyla Münih'e iniş yaptığı öğrenildi.
KAR OLASILIĞI
Dev müsabaka öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi. UEFA muhabirlerinin verdiği bilgilere göre TSİ 22.45’te oynanacak maç anında -3 derecelik sıcaklık ve kar yağışı bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih'in muhtemel 11'i: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Vidal, Müller, James; Coman, Robben, Lewandowski
Ceza sınırındakiler: Kimmich, Rudy, Tolisso
Sakatlar: Neuer
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Gökhan Gönül, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
Ceza Sınırındakiler: Tolgay Arslan, Caner Erkin, Talisca
Saktlar: Veli, Atınç, Gökhan Töre, Tosic
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