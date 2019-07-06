Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, Kemer'de tatilde
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapıyor.
Hakkında birçok transfer iddiası bulunan ve Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan 35 yaşındaki Portekizli yıldız, ülkesindeki tatilinin ardından ailesiyle Kemer'e geldi.
Konakladığı ötelin müdürü de Quaresma ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden "Welcome Ricardo Quaresma- Hoş geldin Ricardo Quaresma" başlığıyla paylaştı.
Quaresma ve Billur birlikte kartal işareti de yaptı. Portekizli yıldız hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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