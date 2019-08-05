Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş tarihi belli oldu
Beşiktaş'ın Villarreal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz'in, İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
Siyah beyazlılar, İspanya La Liga takımlarından Villarreal forması giyen Victor Ruiz'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Sol ayaklı stoper özelliği ile savunma rotasyonunda derinlik yaratacak olan 1989 doğumlu futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu.
Victor Ruiz, 6 Ağustos Salı günü saat 17.40’da Sabiha Gökçen Havaalanı’nda olacak.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Riuz; Espanyol, Napoli ve Valencia gibi takımlarda forma giydi.
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