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Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love ilk idmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Siyah-beyazlıların yeni transfer Vagner Love da yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç oynandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaşımız, hazırlıklarını yarın saat 15.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra Bursa'ya giderek kampa girecek.

BeşiktaşVagner LoveFutbolTransfer

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