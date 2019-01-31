Shinji Kagawa, İstanbul'da!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriShinji Kagawa, İstanbul'da!
GeriFutbol Shinji Kagawa, İstanbul'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
31.01.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Shinji Kagawa, İstanbul'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Japon futbol Shinji Kagawa İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı satış opsiyonu ile kiralama konusunda anlaştı. 

Bu transfer için Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’a kiralama ücreti ödemeyecek olan siyah beyazlıların 29 yaşındaki orta sahaya ise 6 aylık süre için 1.1 milyon Euro artı bonus vereceği ifade edildi.

1.6 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Japon futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İSTANBUL'A GELDİ!

Siyah-beyazlı ekibin Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna katmak için görüştüğü Kagawa, özel uçakla Almanya'dan İstanbul'a ulaştı. 

Bir grup Beşiktaşlı taraftarın karşıladığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu karşılamaya gelen Japon medya mensupları da dikkati çekti. 

Kagawa daha sonra kulüp yetkilileri ile havalimanından ayrıldı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 145Antalyaspor - Beşiktaş
    3
    MS2
    1,55
    6204kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

DORTMUND'DA PARLADI!

Shinji Kagawa profesyonel kariyerine ülkesi Japonya'nın Cerezo Osaka takımında başladı. 

2010 yılında Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund'a transfer olan Japon futbolcu, Almanya'da oynadığı iki sezonun ardından İngiltere Premier Lig'e kiralık olarak gitti. Manchester United'da iki sezon geçiren milli futbolcu, yeniden Borussia Dortmund'a döndü. 

Borussia Dortmund'daki ilk sezonunda 28 resmi karşılaşmaya çıkan Kagawa, sezonu 12 golle tamamladı. Ertesi sezon 43 resmi maçta 17 gol kaydeden Japon futbolcuya bu performansı Premier Lig'in kapılarını açtı. 

Manchester United'daki ilk yılında 26 kez sahaya çıkan Kagawa rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Bir sonraki sezon 30 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, golle tanışamadı. 

Dortmund'daki ikinci döneminde 39 resmi maçta forma giyerek takımının en önemli güçleri arasında yer alan Japon futbolcu, 6 gol atarak bir sonraki sezona geçti. 

2015-2016 sezonunda Alman ekibi ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Kagawa, 13 golle oynadı. Kagawa, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını altışar golle noktaladı. 

Alman ekibinde bu sezon istediği şansı bulamayan Kagawa, 2'si Bundesliga olmak üzere toplam 5 maçta forma giyebildi. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni Malatyaspor, Kamara ile sözleşme imzaladı

Asya Kupası finali öncesi, Katar ve Japonya cephelerinden iddialı açıklamalar!

Anthony Martial ile 2024'e kadar!

U19 Milli Futbol Takımı, Slovenya'ya kaybetti!