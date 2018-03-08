Beşiktaş'ın yeni transferi Mertcan Çam: 'Anlaşmadan haberim yok'

Beşiktaş ve Trabzonspor’un üzerinde anlaşmaya vardığı ancak futbolcunun haberi dahi olmadığı ilginç transfer hikayesi için aradığımız Mertcan Çam "Bu transfer nasıl gerçekleşti hiç bilmiyorum. Ancak Beşiktaş’ın beni istemesi ve sözleme yapması benim için büyük bir gururudur" dedi.

'ANLAŞMADAN HABERİM YOKTU'

Kasım 1995 doğumlu olan 22 yaşındaki sağ açık ve sağ bek oynayabilen Mertcan Çam’ı futbol kamuoyu daha önce Şanlıurfaspor’da oynarken kulüp başkanı tarafından dövülen futbolcu olarak tanıNmıştı. Bu gelişmenin üzerine sözleşmesini fesih eden Mertcan Çam bordo mavili kulüp tarafından Bandırmaspor’a kiralanmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra görüştüğümüz genç futbolcu “İki kulüp yaklaşık 1,5 ay önce anlaşıp sözleşme imzalamış. Ancak ne benim ne de menajerimin haberi olmadı. Neler yaşandı hiç bilmiyorum. Ancak eminim ki iki kulüp detaylarını bugün yarın açıklar ve hepimiz öğreniriz” dedi.

'GÖKHAN GÖNÜL'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM'

Kendisini Trabzonspor alt yapısından itibaren takip eden ve halen Beşiktaş’ta görev yapan kişiler olduğunu vurgulayan genç futbolcu “Net olarak bilmiyorum ama beni Bandırmaspor’da gelip izlemişler. Ben sağ kanat oyuncusu olarak bilinsem de sağ bekte de görev yapma özelliğim var. Beşiktaş’a transfer olduğum için çok mutluyum. Çok çalışacağım, Gökhan Gönül ağabeyden de çok şeyler öğrenip futbolumun üzerine ekleyeceğim. Beşiktaş’a 10 yıl hizmet edeceğime yürekten inanıyorum” dedi.

TRANSFERİN DETAYLARI

Beşiktaş kulübünün Olcay Şahan transferinden Trabzonspor kulübünden alacağı olduğu ve bu alacağa mahsuben bu transferin gerçekleştiği söylentilerine yönelik konuşan Mertcan Çam, “Transfer olduğunu bile bilmeyen bir kişi bu detayları nasıl bilsin. Belki doğrudur belki alacağa mahsuben bu transfer olmuştur onu bilemiyorum. Beni de çok ilgilendirmiyor bunlar. Bugün öğrendim ve o dakikadan itibaren çok mutluyum, gururluyum” dedi.

ERSUN YANAL A TAKIMA ALMIŞTI

Ersun Yanal tarafından alt yapıdan seçilerek A takıma alınan Mertcan Çam, Trabzonspor formasıyla ligde Sivas maçında son 3 dakika oyuna girmiş, Zıraat Türkiye Kupası maçlarında Keçiörene karşı 60 dakika, ardından Manisaspor’a karı da 32 dakika forma giymişti. Daha sonra Şanlıurfaspor’a iki yıl üst üste kiralanmış dayak olayından sonra sözleşmesi fesih edilip Bandırmaspor’a kiralanmıştı. Bandırmaspor’da ise ilk iki hafta yedek oturmuş ardından ilk 11’de oynamaya başlamıştı.