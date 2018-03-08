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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriBeşiktaş'ın yeni transferi Mertcan Çam: 'Anlaşmadan haberim yok'
Futbol Beşiktaş'ın yeni transferi Mertcan Çam: 'Anlaşmadan haberim yok'
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Futbol
Süleyman ARAT
08.03.2018 - 20:48, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın yeni transferi Mertcan Çam: 'Anlaşmadan haberim yok'

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Beşiktaş'ın yeni transferi Mertcan Çam: 'Anlaşmadan haberim yok'

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği ancak futbolcu Mertcan Çam'ın haberinin bile olmadığı transferin perde arkasını genç futbolcu Hürriyet'e anlattı.

Beşiktaş ve Trabzonspor’un üzerinde anlaşmaya vardığı ancak futbolcunun haberi dahi olmadığı ilginç transfer hikayesi için aradığımız Mertcan Çam "Bu transfer nasıl gerçekleşti hiç bilmiyorum. Ancak Beşiktaş’ın beni istemesi ve sözleme yapması benim için büyük bir gururudur" dedi.

'ANLAŞMADAN HABERİM YOKTU'
Kasım 1995 doğumlu olan 22 yaşındaki sağ açık ve sağ bek oynayabilen Mertcan Çam’ı futbol kamuoyu daha önce Şanlıurfaspor’da oynarken kulüp başkanı tarafından dövülen futbolcu olarak tanıNmıştı. Bu gelişmenin üzerine sözleşmesini fesih eden Mertcan Çam bordo mavili kulüp tarafından Bandırmaspor’a kiralanmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra görüştüğümüz genç futbolcu “İki kulüp yaklaşık 1,5 ay önce anlaşıp sözleşme imzalamış. Ancak ne benim ne de menajerimin haberi olmadı. Neler yaşandı hiç bilmiyorum. Ancak eminim ki iki kulüp detaylarını bugün yarın açıklar ve hepimiz öğreniriz” dedi.

'GÖKHAN GÖNÜL'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM'
Kendisini Trabzonspor alt yapısından itibaren takip eden ve halen Beşiktaş’ta görev yapan kişiler olduğunu vurgulayan genç futbolcu “Net olarak bilmiyorum ama beni Bandırmaspor’da gelip izlemişler. Ben sağ kanat oyuncusu olarak bilinsem de sağ bekte de görev yapma özelliğim var. Beşiktaş’a transfer olduğum için çok mutluyum. Çok çalışacağım, Gökhan Gönül ağabeyden de çok şeyler öğrenip futbolumun üzerine ekleyeceğim. Beşiktaş’a 10 yıl hizmet edeceğime yürekten inanıyorum” dedi.

TRANSFERİN DETAYLARI
Beşiktaş kulübünün Olcay Şahan transferinden Trabzonspor kulübünden alacağı olduğu ve bu alacağa mahsuben bu transferin gerçekleştiği söylentilerine yönelik konuşan Mertcan Çam, “Transfer olduğunu bile bilmeyen bir kişi bu detayları nasıl bilsin. Belki doğrudur belki alacağa mahsuben bu transfer olmuştur onu bilemiyorum. Beni de çok ilgilendirmiyor bunlar. Bugün öğrendim ve o dakikadan itibaren çok mutluyum, gururluyum” dedi.

ERSUN YANAL A TAKIMA ALMIŞTI
Ersun Yanal tarafından alt yapıdan seçilerek A takıma alınan Mertcan Çam, Trabzonspor formasıyla ligde Sivas maçında son 3 dakika oyuna girmiş, Zıraat Türkiye Kupası maçlarında Keçiörene karşı 60 dakika, ardından Manisaspor’a karı da 32 dakika forma giymişti. Daha sonra Şanlıurfaspor’a iki yıl üst üste kiralanmış dayak olayından sonra sözleşmesi fesih edilip Bandırmaspor’a kiralanmıştı. Bandırmaspor’da ise ilk iki hafta yedek oturmuş ardından ilk 11’de oynamaya başlamıştı.

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