Beşiktaş'ın yeni transferi Larin İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Cyle Larin, İstanbul'a geldi. Kanadalı forvet yeni kulübüyle anlaşmak üzere İstanbul'a ayak bastı. Cenk Tosun gittikten sonra forvet hattı için çeşitli isimler gündemdeydi.
Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi sonrası santrfor arayışlarını hızlandırırken, adaylardan Cyle Larin de yönetimle görüşmek için İstanbul'a ayak bastı. ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Larin, yarın Beşiktaşlı yöneticiler ile bir araya gelecek ve transfer durumunu görüşecek.
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Fikret Orman uğraştığı yıldız oyuncu hakkında teknik direktör Şenol Güneş olumlu rapor verirse takımda kalacak, aksi takdirde Larin Osmanlıspor ya da başka bir takıma kiralık olarak verilecek. Larin transferi için Beşiktaş'ın kasasından 500 bin dolar çıkacağı öğrenildi.