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GeriFutbol Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng sahaya çıktı
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İHA
Haber Giriş: 02.02.2020 - 12:05,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng sahaya çıktı

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Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng sahaya çıktı

Beşiktaş'ın İtalya'nın Fiorentina takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Boateng'in üzerindeydi.

Beşiktaş'ın transferin son gününde Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.

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