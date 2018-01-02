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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida İstanbul'a geldi. Hırvat futbolcu yarın sağlık kontrollerinden geçip kendisini Siyah-Beyazlı ekibe bağlayan imzayı atacak.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş Kulübü'nün anlaşma sağladığı Hırvat stoper Domagoj Vida, İstanbul'a geldi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Vida'yı çok sayıda Siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Taraftarların sevgi gösterilerinde bulundukları Hırvat futbolcu da, kartal pençesi hareketiyle karşılık verdi.

Yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek olan Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida için yarın saat 11.30'da Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek. Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın da katılacağı tören sonrasında Vida, akşam saatlerinde Antalya'ya geçerek Siyah-beyazlıların devre arası kampına katılacak.

Beşiktaşın yeni transferi İstanbulda

 

 

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