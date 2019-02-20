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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: DHA
20.02.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

Beşiktaş duyurdu! İmzalar atıldı

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Beşiktaş duyurdu! İmzalar atıldı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında forma şort sponsorunun Bahçeşehir Koleji olacağını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Fikret Orman ile Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Beşiktaş Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, E-Spor’dan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Vodafone Park’ta bir araya gelerek sponsorluk anlaşması imzaladı.

İmza töreninde açıklama yapan Fikret Orman, "Bahçeşehir Koleji ile daha önce de iş birliğimiz olmuştu. Yönetim kurulumuza yeni katılan arkadaşımız Hüseyin Yücel ile daha önceden de tanışıyorduk. Kendisiyle yönetim kurulumuza katıldıktan sonra daha çok mesai yapmaya başladık ve ne kadar iyi Beşiktaşlı olduğunu daha iyi anladım. Şimdi kendisinin önderliğinde yeniden bir sponsorluğa imza atmaktan dolayı mutluyuz. Kendisine maddi manevi desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür eder; bu sponsorluğun iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Hüseyin Yücel ise şu ifadeleri kullandı: "Biz Bahçeşehir Koleji olarak her zaman sporun, sporcunun yanındayız. Eğitim-spor iş birliğine her platformda destek veriyoruz. Beşiktaş ile Bahçeşehir Koleji daha önce başka projelerde buluşmuştu. Şimdi yine birlikteyiz. Bu iş birliğini Fikret Orman başkanlığında bulunmuş olduğum yönetim kurulunda çalışırken gerçekleştirdiğimiz için ayrıca mutluyum. Sayın başkana ve tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Uzun soluklu olmasını dilediğim bu iş birliğinin hem Beşiktaş’a hem de Bahçeşehir Koleji’ne hayırlı olmasını diliyorum."

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