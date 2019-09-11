Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby antrenmana katılamadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby antrenmana katılamadı
GeriFutbol Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby antrenmana katılamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
11.09.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby antrenmana katılamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ateşi yükseldiği için serum tedavisi uygulanan Abdoulay Diaby'nin katılmadığı belirtildi.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Caner Erkin'in takımla çalıştığı idmanda, Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson'a özel program uygulandığı aktarıldı.

Süper Ligde 4. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!

Milli takımdan dönen Dorukhan Toköz'ün ise yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda denge, kuvvet, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve şut çalışması yapıldığı bildirildi.

Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaşın yeni transferi Abdoulay Diaby antrenmana katılamadı

Beşiktaşın yeni transferi Abdoulay Diaby antrenmana katılamadı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası ne zaman?
Demir Grup Sivasspor antrenmanı 4 eksikle sürdürdü
Balıkesirspor'dan 'Hadise konseri' kararı
Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby antrenmana katılamadı