Beşiktaş’ın yeni lideri Burak Yılmaz
Tecrübeli futbolcu kaptanlık görevine getirilecek.
Siyah beyazlılara çabuk uyum sağlayıp Kartal’ın 1 numaralı hücum silahı haline gelen Burak, gelecek sezon özellikle tecrübesiyle genç futbolculara ağabeylik yapacak.
TEKNİK direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra Adriano, Gökhan Töre ve Tolga Zengin’le sözleşme yenilemeyen, Larin, Lens, Medel ve Mirin’i de göndermeyi planlayan Beşiktaş, gelecek sezon yepyeni bir çehreye bürünecek. Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın gibi genç isimlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele edecek siyah beyazlılarda kaptanlık görevine Burak Yılmaz getirilecek. Devre arasında geldiği Beşiktaş’ın 1 numaralı hücum silahı haline gelen Burak Yılmaz, kaptanlığın yanı sıra genç oyunculara ağabeylik yapacak. Başkan Fikret Orman’ın çok güvendiği golcü futbolcuya bu kritik görevinde takımın diğer tecrübeli isimleri Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup da destek olacak.
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