Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 34. Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, 1959 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Üniversite mezunu olan Çebi, sanayi alanında faaliyet göstermektedir. Bir dönem Beşiktaş Jimnastik Kulübünün ikinci başkanlığını yapan Ahmet Nur Çebi, evli ve üç çocuk babasıdır. İşte, Ahmet Nur Çebi hakkında merak edilen bazı bilgiler
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, atadan gelen mesleği, sanayicilik alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Demir çelik ticareti yapan babasının 1964 yılında Karabük'e taşınması dolayısıyla burada eğitim görmeye başlayan Ahmet Nur Çebi, lise öğrenimini TED Karabük Koleji Lisesinde görmüştür.
Üniversite eğitimini 1983 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinde tamamlayan Çebi, bu alanda master gerçekleştirmiştir. Türkiye'ye döndükten sonra askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek subay olarak tamamlamıştır.
Martaş liman tesisi, Çebi Enerji, Çebi Denizcilik şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Ahmet Nur Çebi, Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.
Berna Çebi ile 1986 yılında dünyaevine giren Ahmet Nur Çebi, Elgiz Nur, Mina Nur ve babasının adını verdiği Yaşar Kaptan adında 3 çocuğa sahiptir.
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