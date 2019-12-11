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Futbol
AA
11.12.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Wolves kafilesi belli oldu! Karius, Gökhan, Vida, Caner, Ljajic ve Burak...

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Beşiktaş'ın Wolves kafilesi belli oldu! Karius, Gökhan, Vida, Caner, Ljajic ve Burak...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz gibi önemli oyuncuları İngiltere kafilesine dahil etmedi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Douglas Santos, Victor Ruiz, Dorukhan Toköz, Georges-Kevin N'Koduou ve Kartal Kayra Yılmaz da kadroda bulunmuyor.

Siyah-beyazlı ekipte altyapı oyuncularından Doğukan Özkan, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Erdem Seçgin, Wolverhampton müsabakasının kadrosuna alındı.

Avcı ayrıca, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens ve Abdoulay Diaby'ye kafilede yer verdi. 

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