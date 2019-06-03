Beşiktaş'ın Umut Meraş transferi Abdullah Avcı’ya bağlı
Bursasporlu Umut Meraş için bir süredir görüşmelerini sürdüren Beşiktaş son kararı Avcı’ya bıraktı.
Yönetimin Abdullah Avcı'dan olumlu cevap alınması durumunda resmi teklifte bulunacağı öne sürüldü.
Beşiktaş Yönetimi'nin gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'un yıldızı Umut Meraş için önemli ilerlemeler sağladığı ancak son kararı Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenildi. Yönetimin Abdullah Avcı'dan olumlu cevap alınması durumunda resmi teklifte bulunacağı öne sürüldü.
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