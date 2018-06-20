Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan başlayacak Beşiktaş'ın rakibi çekilen kurayla belli oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
Sezonu 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, ikinci ön eleme turunda B36 Torshavn (Faroe Adaları) / St Joseph's (Cebelitarık) - OFK Titograd (Karadağ) elemelerinden gelen takımla karşı karşıya gelecek.
Kartal, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki maçlarını 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.
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