Beşiktaş'ın transferi Victor Ruiz kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ın transferi Victor Ruiz kimdir?
GeriSpor Beşiktaş'ın transferi Victor Ruiz kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
06.08.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın transferi Victor Ruiz kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ın transferi Victor Ruiz kimdir?

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, Barselona'dan İstanbul'a geldi. Tranfer haberlerinin ardından, futbolseveler de defans pozisyonunda görev yapan İspanyol futbolcunun hayatını merak ederek araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş'ın transferi Victor Ruiz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Victor Ruiz'in futbol hayatına dair merak edilen bilgiler.

2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz'i renklerine bağladı. İstanbul'a gelen başarılı futbolcu, havalimanında görüntülendi. Ruiz'in yakın zamanda siyah beyazlı kulübün çalışmalarına dahil olması bekleniyor. İşte, İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in kariyer hayatına ilişkin bilgiler.

Victor Ruiz, 25 Ocak 1989 tarihinde İspanya'nın Esplugues de Llobregat kentinde dünyaya gelmesinin ardından, Ferran Martorell ve U.D. Cornelllà takımlarında gençlik lisansıyla forma giymiştir. 2008 yılında Espanyol'un alt kadrosuna dahil olan Victor Ruiz, 2009 yılında dahil olduğu as kadroda formuyla dikkat çekmiş ve 2011 yılında 8,5 milyon euro bedelle İtalyan kulubü Napoli'nin yolunu tutmuştur. Burada yarım sezon forma giydikten sonra Valencia'ya 8 milyon euro bedelle transfer olan Victor Ruiz, daha sonra Villareal'e kiralanmış ve ardından 2,7 milyon euro bedelle bonservisiyle birlikte satılmıştır.

Sol ayağına hakim olan 1,85 boyundaki stoper Victor Ruiz, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş'ın transferi Victor Ruiz kimdir?
Daniel Sturridge'den Trabzonspor'a olumsuz yanıt
Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama
Okan Buruk: "İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi"