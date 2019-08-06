Beşiktaş'ın transferi Victor Ruiz kimdir?
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, Barselona'dan İstanbul'a geldi. Tranfer haberlerinin ardından, futbolseveler de defans pozisyonunda görev yapan İspanyol futbolcunun hayatını merak ederek araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş'ın transferi Victor Ruiz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Victor Ruiz'in futbol hayatına dair merak edilen bilgiler.
2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz'i renklerine bağladı. İstanbul'a gelen başarılı futbolcu, havalimanında görüntülendi. Ruiz'in yakın zamanda siyah beyazlı kulübün çalışmalarına dahil olması bekleniyor. İşte, İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in kariyer hayatına ilişkin bilgiler.
Victor Ruiz, 25 Ocak 1989 tarihinde İspanya'nın Esplugues de Llobregat kentinde dünyaya gelmesinin ardından, Ferran Martorell ve U.D. Cornelllà takımlarında gençlik lisansıyla forma giymiştir. 2008 yılında Espanyol'un alt kadrosuna dahil olan Victor Ruiz, 2009 yılında dahil olduğu as kadroda formuyla dikkat çekmiş ve 2011 yılında 8,5 milyon euro bedelle İtalyan kulubü Napoli'nin yolunu tutmuştur. Burada yarım sezon forma giydikten sonra Valencia'ya 8 milyon euro bedelle transfer olan Victor Ruiz, daha sonra Villareal'e kiralanmış ve ardından 2,7 milyon euro bedelle bonservisiyle birlikte satılmıştır.
Sol ayağına hakim olan 1,85 boyundaki stoper Victor Ruiz, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyecek.
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