Beşiktaş'ın transferi Pedro Miguel Rebocho kimdir?
Beşiktaş Kulübü, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Guingamp'ın Portekizli sol beki Pedro Miguel Braga Rebocho'nun 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. Peki, Pedro Miguel Rebocho kimdir? İşte, oyuncu hakkında tüm detaylar...
23 Ocak 1995 tarihinde Portekiz'in Evora kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2004 yılında yerel kulüp Juventude Évora'da başladı. Üç yıl sonra, Benfica'nın genç takımına katıldı. 2016'da Moreirens'e kulübüne transfer oldu. 2017'de ise Guingamp'a imza attı.
Rebocho, bu sezon 3 haftası geride kalan Ligue 2'de 1 maça çıktı. Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısından yetişen Pedro Rebocho, 2017-2018 sezonundan bu yana Guingamp forması giyiyordu.
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