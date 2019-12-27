Beşiktaş'ın transferde yeni hedefi Cantalapiedra!

Sport gazetesi, siyah beyazlıların Barcelona altyapısından yetişen, Twente’nin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra ile ilgilendiğini duyurdu.

Barcelona altyapısından yetişen Aitor, 2018 yılında Sevilla Atletico'dan bedelsiz olarak Twente'ye transfer oldu. Genç futbolcu bu sezon çıktığı 19 maçta 8 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

İspanyol futbolcunun şu an ki piyasa değeri 2 milyon euro.

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