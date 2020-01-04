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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2020 - 21:29,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ın Simone Zaza teklifi reddedildi | Transfer Haberleri

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Beşiktaş'ın Simone Zaza teklifi reddedildi | Transfer Haberleri

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Simone Zaza için Torino'ya resmi teklif yaptığı ancak reddedildiği iddia edildi.

Devre arası transfer döneminde forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

Siyah-beyazlı kulübün, transfer listesinde yer alan Simone Zaza için resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Torino, Beşiktaş'ın Zaza transferi için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti.

Haberde; Zaza ile Beşiktaş'ın dışında Fiorentina, Sassuolo, SPAL ve Bologna'nın ilgilendiği vurgulandı.

CENK TOSUN'DAN OLUMSUZ CEVAP

Öte yandan Beşiktaş'ta Cenk Tosun konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam etti. İki sezon önce Everton'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve Beşiktaş'a çok ciddi miktarda para kazandıran Cenk Tosun, yaz döneminde olduğu gibi yeniden siyah-beyazlı ekibin gündemine geldi. Ancak kararını

Avrupa'da yola devam etmek üzerine aldı.

''O BİZİM KRALIMIZ''

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Durumunu yakından takip ediyoruz" dediği milli futbolcu için Everton'ın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, "O bizim kralımız" ifadesini kullanmıştı. Ancak İtalyan çalıştırıcının sahadaki uygulaması farklı doğrultuda oldu. Tecrübeli teknik adam, yeni takımının başındaki ilk üç maçında Cenk Tosun'a forma şansı vermedi.

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Beşiktaşın Simone Zaza teklifi reddedildi | Transfer Haberleri


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