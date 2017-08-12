Beşiktaş'ın sezon açılış karnesi Pekiyi!

Son 16 sezonda 4. kez lige evinde "merhaba" diyecek siyah-beyazlılar, lig tarihinde 29 kez açılış maçlarını iç sahada oynadı. Beşiktaş, bu maçlarda 25 galibiyet elde etti, sadece bir yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı.
TEK YENİLGİ 16 YIL ÖNCE
Beşiktaş, iç sahada oynadığı sezonun ilk hafta maçlarında tek yenilgisini 16 yıl önce Trabzonspor'a karşı yaşadı.
İki ekip arasında 2001-2002 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlılar, iç sahada ilk kez sezona puansız başladı.
Geçen sezonun ilk haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1 kazandı.
SON 4 SEZONDA KAZANDI
Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.
Geçen sezon Alanyaspor'u evinde 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmandaki karşılaşmalarda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.
SADECE 8 MAÇTA GOL ATAMADI
Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 51'inde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.
Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 24 maçta gol yemezken, 35 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.
Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.
33 SEZONDUR GOLSÜZ AÇILIŞ YOK
1983-1984 sezonunda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 33 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.
Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 106 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 43 gol gördü.
Beşiktaş, şampiyon olduğu son 2 sezona ise gollü başlangıçlar yaptı. 2015-2016'da Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 yenen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise Alanyaspor'a evinde 4-1 üstünlük sağladı.
Sezonun ilk haftasındaki maçları
Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
1959 Altay-Beşiktaş 1-2
1959-1960 Beşiktaş-Vefa 4-1
1960-1961 Beşiktaş-Göztepe3-1
1961-1962 Beşiktaş-Göztepe1-0
1962-1963 Beşiktaş-Vefa 4-0
1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor 2-0
1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor 3-0
1965-1966 Beşiktaş-Feriköy3-0
1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor 4-0
1967-1968 Beşiktaş-Vefa 1-0
1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor 1-0
1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor 3-1
1970-1971 Beşiktaş-Vefa 2-0
1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş 0-0
1972-1973 Boluspor-Beşiktaş 1-0
1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş 1-1
1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor 3-1
1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş 1-1
1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş 0-0
1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş 2-0
1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara) 1-0
1979-1980 Beşiktaş-Altay 1-1
1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş 1-1
1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor 4-1
1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1
1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş 0-0
1984-1985 Beşiktaş-Boluspor 2-0
1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş 0-1
1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş 2-2
1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor 3-0
1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-2
1989-1990 Beşiktaş-Boluspor 3-0
1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş 0-1
1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1
1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka 1-1
1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-0
1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş 1-3
1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş 1-1
1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş 2-0
1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor 2-1
1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 4-1
1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-0
2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor 3-0
2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş 2-2
2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş 1-3
2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş 1-1
2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 1-1
2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş 1-0
2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor 1-0
2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3
2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş 1-1
2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş 0-1
2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş 2-1
2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş 1-1
2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0
2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 0-1
2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 2-5
2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor 4-1