Beşiktaş'ın sezon açılış karnesi Pekiyi!

Son 16 sezonda 4. kez lige evinde "merhaba" diyecek siyah-beyazlılar, lig tarihinde 29 kez açılış maçlarını iç sahada oynadı. Beşiktaş, bu maçlarda 25 galibiyet elde etti, sadece bir yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı.

TEK YENİLGİ 16 YIL ÖNCE

Beşiktaş, iç sahada oynadığı sezonun ilk hafta maçlarında tek yenilgisini 16 yıl önce Trabzonspor'a karşı yaşadı.

İki ekip arasında 2001-2002 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlılar, iç sahada ilk kez sezona puansız başladı.

Geçen sezonun ilk haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1 kazandı.



SON 4 SEZONDA KAZANDI

Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.

Geçen sezon Alanyaspor'u evinde 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmandaki karşılaşmalarda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.



SADECE 8 MAÇTA GOL ATAMADI

Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 51'inde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 24 maçta gol yemezken, 35 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.

33 SEZONDUR GOLSÜZ AÇILIŞ YOK

1983-1984 sezonunda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 33 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.

Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 106 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 43 gol gördü.

Beşiktaş, şampiyon olduğu son 2 sezona ise gollü başlangıçlar yaptı. 2015-2016'da Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 yenen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise Alanyaspor'a evinde 4-1 üstünlük sağladı.



Sezonun ilk haftasındaki maçları

Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

1959 Altay-Beşiktaş 1-2

1959-1960 Beşiktaş-Vefa 4-1

1960-1961 Beşiktaş-Göztepe3-1

1961-1962 Beşiktaş-Göztepe1-0

1962-1963 Beşiktaş-Vefa 4-0

1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor 2-0

1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor 3-0

1965-1966 Beşiktaş-Feriköy3-0

1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor 4-0

1967-1968 Beşiktaş-Vefa 1-0

1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor 1-0

1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor 3-1

1970-1971 Beşiktaş-Vefa 2-0

1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş 0-0

1972-1973 Boluspor-Beşiktaş 1-0

1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş 1-1

1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor 3-1

1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş 1-1

1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş 0-0

1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş 2-0

1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara) 1-0

1979-1980 Beşiktaş-Altay 1-1

1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş 1-1

1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor 4-1

1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1

1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş 0-0

1984-1985 Beşiktaş-Boluspor 2-0

1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş 0-1

1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş 2-2

1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor 3-0

1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-2

1989-1990 Beşiktaş-Boluspor 3-0

1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş 0-1

1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1

1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka 1-1

1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-0

1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş 1-3

1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş 1-1

1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş 2-0

1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor 2-1

1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 4-1

1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-0

2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor 3-0

2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2

2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş 2-2

2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş 1-3

2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş 1-1

2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 1-1

2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş 1-0

2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor 1-0

2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3

2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş 1-1

2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş 0-1

2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş 2-1

2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş 1-1

2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0

2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 0-1

2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 2-5

2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor 4-1