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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah / Fotoğraf: Depo Photos
16.01.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Şener Özbayraklı planı! Sezon sonu...

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Beşiktaş'ın Şener Özbayraklı planı! Sezon sonu...

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda biten sağ bek Şener Özbayraklı'yı gözüne kestirdi. Siyah-beyazlılar, ezeli rakiplerinin muvakelesini uzatmak istediği yıldız futbolcunun tavrına göre Tolgay için yeni teklifi değerlendirecek.

Şener Özbayraklı ismi Tolgay Arslan'la takasta gündeme gelmişti. Ancak iki kulüp, anlaşmaya varamadı. Oyuncusunu kaptırmak istemeyen Fenerbahçe, Şener'in sezon sonunda biten sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

28 yaşındaki sağ bekin 5 ay sonra serbest kalacak olması Beşiktaş'ı da iştahlandırdı. Öncelikle Şener'in tavrını gözlemleyecek olan siyah-beyazlılar, gelişmelere göre Tolgay için Kanarya ile tekrar masaya oturacak. Söz konusu takasta görüşmeler tıkandığı için Şener'in ara transfer döneminde Beşiktaş'a gelme ihtimali zayıf.

Başkan Fikret Orman ve ekibi, Şenol Güneş'in ısrarla sağ bek istemesi nedeniyle diğer alternatiflerle de görüşmeleri sürdürüyor. Bu isimlerin başında Milan'dan Simic geliyor. Son aday ise Atalanta'dan Djimsiti. Arnavut futbolcu, Atalanta'dan yeni sözleşme alamazsa sezon sonu serbest kalacak.

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