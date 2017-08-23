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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarının tamamlanmasıyla Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Hürriyet Haber
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UEFA Avrupa Ligi'nden Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olan takımların belli olmasıyla torbalar da kesinleşti. Siyah-beyazlılar kura çekimine 3. torbadan girecek. İşte kura çekimi öncesi torbalar ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

1. Torba: Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, S.Moskova, Shakhtar

2. Torba: Barcelona, Atletico, PSG, Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United

3. Torba: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Liverpool, Roma, BEŞİKTAŞ

4. Torba: Celtic, CSKA, Kopenhag, Sporting, APOEL, Feyenoord, Maribor, Leipzig

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