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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçlarının saatleri açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın maç saatleri belli oldu.

Hürriyet Haber
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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın maç saatleri belli oldu.

Grubun ilk maçında 13 Eylül'de Porto ile Estadio do Dragao stadında karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçı TSİ 21:45'te başlayacak.

Beşiktaş'ın geri kalan maçları ise şu şekilde;

26 Eylül 2017 Beşiktaş - Leipzig Vodafone Park TSİ 21:45

17 Ekim 2017 Monaco - Beşiktaş Stade Louis II TSİ 21:45

1 Kasım 2017 Beşiktaş - Monaco Vodafone Park TSİ 20:00

21 Kasım 2017 Beşiktaş - Porto Vodafone Park TSİ 20:00

6 Aralık 2017 Leipzig - Beşiktaş Redbull Arena TSİ 22:45

BeşiktaşŞampiyonlar LigiMonacoPorto
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