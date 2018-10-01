Beşiktaş'ın rakibinden puan kaybı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Malmö, İsveç Ligi'nde Sundsvall ile 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Malmö, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Sundsvall ile 0-0 berabere kaldı.
Malmö, İsveç Ligi'nin 24. haftasında Sundsvall'ı konuk etti. İki takımın da girdiği gol pozisyonlarından faydalanamadığı karşılaşma, 0-0 sona erdi.
Ligde iki haftadır kazanamayan Malmö, 44 puanla 3. sıraya yerleşti. Sundsvall ise 37 puanla 7. sırada yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Malmö, 4 Ekim Perşembe günü İsveç'te karşılaşacak.
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