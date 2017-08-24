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Beşiktaş'ın rakibi RB Leipzig takımında kimler oynuyor?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından, kura da çıkan RB Leipzig takımının kadrosu merak edilmeye başlandı. Almanya temsilcisi olan RB Leipzig takımında birbirinden yetenekli isimler bulunuyor. Peki, Beşiktaş'ın rakibi RB Leipzig takımında kimler oynuyor?

Hürriyet Haber
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Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G grubundaki rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ın gruplardaki rakiplerinin belli olmasının ardından kura da çıkan RB Leipzig takımının kadrosunda kimlerin yer aldığı araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş'ın rakibi RB Leipzig takımında kimler oynuyor?

G GRUBU: Monaco, Porto, BEŞİKTAŞ, Leipzig

LEİPZİG TAKIMI KADROSU

Fabio ColtortiKaleci
Philipp KöhnKaleci
Yvon MvogoKaleci
Peter GulacsiKaleci
Bernardo SilvaDefans
Willi OrbanDefans
Dayot UpamecanoDefans
Ibrahima KonateDefans
Lukas KlostermannDefans
Benno SchmitzDefans
Marcel HalstenbergDefans
Marvin CompperDefans
Naby KeitaOrta Saha
Emil ForsbergOrta Saha
Stefan IlsankerOrta Saha
Dominik KaiserOrta Saha
Konrad LaimerOrta Saha
Diego DemmeOrta Saha
Marcel SabitzerForvet
Yussuf PoulsenForvet
Timo WernerForvet
BrumaForvet
Oliver BurkeForvet
Jean-Kevin AugustinForvet
Federico PalaciosForvet

 

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