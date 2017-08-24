Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G grubundaki rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ın gruplardaki rakiplerinin belli olmasının ardından kura da çıkan RB Leipzig takımının kadrosunda kimlerin yer aldığı araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş'ın rakibi RB Leipzig takımında kimler oynuyor?
G GRUBU: Monaco, Porto, BEŞİKTAŞ, Leipzig
LEİPZİG TAKIMI KADROSU
|Fabio Coltorti
|Kaleci
|Philipp Köhn
|Kaleci
|Yvon Mvogo
|Kaleci
|Peter Gulacsi
|Kaleci
|Bernardo Silva
|Defans
|Willi Orban
|Defans
|Dayot Upamecano
|Defans
|Ibrahima Konate
|Defans
|Lukas Klostermann
|Defans
|Benno Schmitz
|Defans
|Marcel Halstenberg
|Defans
|Marvin Compper
|Defans
|Naby Keita
|Orta Saha
|Emil Forsberg
|Orta Saha
|Stefan Ilsanker
|Orta Saha
|Dominik Kaiser
|Orta Saha
|Konrad Laimer
|Orta Saha
|Diego Demme
|Orta Saha
|Marcel Sabitzer
|Forvet
|Yussuf Poulsen
|Forvet
|Timo Werner
|Forvet
|Bruma
|Forvet
|Oliver Burke
|Forvet
|Jean-Kevin Augustin
|Forvet
|Federico Palacios
|Forvet