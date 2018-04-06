Beşiktaş'ın rakibi Göztepe! Beşiktaş'ta 5 eksik...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde 28. hafta maçları öncesi Beşiktaş 53 puanla üçüncü, Göztepe ise 40 puanla sekizinci sırada bulunuyor.
Rakibini 15 yıl sonra İstanbul'da konuk edecek Beşiktaş, sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı 3-1 kazandı.
BEŞ EKSİK
Siyah-beyazlı takım, Göztepe karşısına kart cezalısı ve sakat beş oyuncusundan yoksun çıkacak.
Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra cezası, kırmızı kart cezası devam eden Ricardo Quaresma yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
Quaresma'nın, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından aldığı 5 maçlık cezası bu karşılaşmayla sona erecek.
Beşiktaş'ın devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love da sakatlığı sebebiyle oynayamayacak.
Diğer yandan, sarı kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen Adriano Correia ve Gary Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Göztepe karşısında sahaya çıkacak.
GÖKHAN GÖNÜL'ÜN DURUMU BELİRSİZ
Dizindeki sakatlık sebebiyle tedavisi devam eden Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor.
Teknik direktör Güneş, son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapan deneyimli sağ bek hakkındaki kararını maç saatinde verecek.
EVİNDE 40 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, Göztepe karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.
Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 40 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 40 karşılaşmada 33 galibiyet ve 7 beraberlikle 106 puan topladı.
Bu maçların 33'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 26 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.
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