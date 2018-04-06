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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.04.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın rakibi Göztepe! Beşiktaş'ta 5 eksik...

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Beşiktaş'ın rakibi Göztepe! Beşiktaş'ta 5 eksik...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde 28. hafta maçları öncesi Beşiktaş 53 puanla üçüncü, Göztepe ise 40 puanla sekizinci sırada bulunuyor.
Rakibini 15 yıl sonra İstanbul'da konuk edecek Beşiktaş, sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı 3-1 kazandı.

BEŞ EKSİK

Siyah-beyazlı takım, Göztepe karşısına kart cezalısı ve sakat beş oyuncusundan yoksun çıkacak.
Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra cezası, kırmızı kart cezası devam eden Ricardo Quaresma yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Quaresma'nın, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından aldığı 5 maçlık cezası bu karşılaşmayla sona erecek.
Beşiktaş'ın devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love da sakatlığı sebebiyle oynayamayacak.
Diğer yandan, sarı kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen Adriano Correia ve Gary Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Göztepe karşısında sahaya çıkacak.

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GÖKHAN GÖNÜL'ÜN DURUMU BELİRSİZ

Dizindeki sakatlık sebebiyle tedavisi devam eden Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor.
Teknik direktör Güneş, son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapan deneyimli sağ bek hakkındaki kararını maç saatinde verecek.

EVİNDE 40 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Göztepe karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 40 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 40 karşılaşmada 33 galibiyet ve 7 beraberlikle 106 puan topladı.
Bu maçların 33'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 26 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

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