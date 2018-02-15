Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih’in son maçı şifresiz!
Gözler Beşiktaş'ın salı akşamı Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına çevrildi. Alman ekibinin bu karşılaşma öncesi oynayacağı son lig maçı olan Wolsburg sınavı hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanacak.
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...
Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'in son maçını HD kalitesinde ve şifresiz seyretmek için tek adres var...
BU MAÇ KAÇMAZ...
Alman ekibi salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele öncesi Bayern Münih'in, Bundesliga'da cumartesi günü saat 17.30'da Wolfsburg ile oynayacağı son karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
CUMARTESİ İÇİN TEK ADRES
Cumartesi günü saat 17.30'da Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih’in Wolfsburg ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da...
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