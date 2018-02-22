Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih’in, Hertha Berlin maçı şifresiz!
Spor Arena canlı yayınlarına devam ediyor… Cumartesi günü Bayern Münih’in, Hertha Berlin ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanacak.
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih'in bu hafta Bundesliga’da oynayacağı Hertha Berlin sınavını, HD kalitesinde ve şifresiz seyretmek için tek adres var...
BU MAÇ DA KAÇMAZ...
Geçen hafta hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bayern Münih'in, Wolfsburg'u deplasmanda 2-1 yendiği maçı naklen yayınlamıştı...
Bu hafta da Alman ekibinin Bundesliga'da cumartesi günü saat 17.30'da kendi sahasında Hertha Berlin ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
CUMARTESİ İÇİN TEK ADRES
Bundesliga’nın 24. haftasındaki önemli maç saat 17.30'dan itibaren sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da olacak...
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