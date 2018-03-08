Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih’in, Hamburg maçı şifresiz!
Spor Arena canlı yayınlarına devam ediyor… Cumartesi günü Bayern Münih’in, Hamburg ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanacak.
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih'in bu hafta Bundesliga’da oynayacağı Hamburg sınavını, HD kalitesinde ve şifresiz seyretmek için tek adres var...
BU MAÇ DA KAÇMAZ...
Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...
Bu hafta da Bayern Münih'in Bundesliga'da cumartesi saat 17.30'da kendi sahasında Hamburg ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
CUMARTESİ İÇİN TEK ADRES
Bundesliga’nın 26. haftasındaki önemli maç saat 17.30'dan itibaren sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da olacak...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle