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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBeşiktaş'ın puan kaybetme lüksü kalmadı
Spor Arena Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü kalmadı
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Sıradaki Haber: Çelebi Yılmaz Vural! 27 oldu...

Spor Arena
09.02.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü kalmadı

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Kardemir Karabükspor'u sahasında ağırlayacak.

Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Bülent Yıldırım tarafından yönetilecek. Bülent Yıldırım'ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Serkan Çimen yaparken Volkan Bayarslan dördüncü hakem olacak.

PUAN KAYBETME LÜKSÜ KALMADI
37 puan ile 4'üncü sırada bulunan Beşiktaş, K.Karabükspor karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor.
Bu sezon tahmin edilenden çok daha fazla puan kaybeden Siyah-Beyazlılar, 20 maçta sadece 10 galibiyet alabildi ve son yılların en düşük puanına sahip oldu. Son iki sezona göre bu sezon daha zorlu geçen şampiyonluk yarışında 3 rakibi birden olan Kara Kartalların, 14 haftası kalan ligte puan kaybetme lüksü neredeyse yok gibi.

20'nci haftanın açılış maçında Bursa deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılıp puan farkının artması endişesine kapılan Beşiktaş, aynı haftada M.Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle rahatlamıştı. Ligde nadir görülen bu durumun yeniden tekrarının biraz zor olduğu düşünüldüğünde, Beşiktaş'ın kalan 14 haftayı minimum kayıpla geçmesi gerekiyor. Bunun için de şampiyonluktaki rakiplerinden ikisi olan M.Başakşehir ile Fenerbahçe'nin birbiri ile karşılaşacağı haftada Karabükspor'u yenerek puan farkını azaltmak Siyah-Beyzalıların tek düşüncesi.

TOSİC VE ATİBA İYİLEŞTİ MEDEL BU HAFTA HANGİ MEVKİDE OYNAYACAK?
Teknik direktör Şenol Güneş, sakat futbolcuların iyileşmesi ve Necip Uysal haricinde cezalı oyuncunun olmaması ile kadro kurma açısından oldukça rahat bir durumda.

Ancak teknik direktörlerin 'tatlı zorluk' diye adlandırdıkları tam kadro olma durumu bazı oyuncuların yerlerinin değişmesi veya yedeğe çekilmesi anlamını da taşıyor. Tosic'in sakat olduğu ikinci devredeki (lig ve kupa dahil) 5 maçta Medel'i öncelikli olarak savunmada Pepe'nin partneri olarak oynatan Güneş, Atiba'nın sakatlanması ile Bursaspsor karşısında orta sahada oynatmıştı. Hem Atiba'nın hem de Tosic'in iyileşmesinin takımda sadece Medel'i etkileyecek olması da Şilili oyuncu için üzücü bir durum olacak çünkü Tosic ve Atiba'nın iyileşip Güneş tarafından ilk on bire konulması Medel için tekrar yedeğe düşmesi anlamını da taşıyor.

KADRODA TOLGAY ARSLAN SÜRPRİZİ YAŞANABİLİR
K.Karabükspor'a karşı kadro kurma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacak olan Şenol Güneş'in tek derdi Tosic ve Atiba'yı takıma koyarsa her ikisinin de yerine oynayan ve çok formda olan Medel'i üzmek veya üzmemek olacak.

Tecrübeli hoca Şilili oyuncunun formundan faydalanmaya devam etmek isterse Tosic ve Atiba'dan birisi karşılaşmaya yedek başlayacak. Bu iki isimden yedek kulübesine en yakın isim, Ocak ayını hiç yapmadan geçiren Tosic olarak görünüyor. Bu durumda da Pepe'nin bu haftaki partnerinin Medel olması büyük ihtimal. Güneş'in savunma kurgusunu kalede Fabricio, geri dörtlüde Gökhan Gönül, Pepe, Medel ve Adriano şeklinde oluşturması bekleniyor. Orta ikilide bu hafta Oğuzhan'ın yerine Tolgay Arslan'ın oynaması ve Atiba ile orta ikiliyi oluşturması da tahmini kadro tercihleri içinde. Şenol Güneş'in, Babel'in cezasının bitmesiyle kurmayı düşündüğü hücum hattı ise Quaresma, Talisca, Babel ve Negredeo olacak.
Belşiktaş'ın K.Karabükspor karşısındaki muhtemel on biri Fabricio,Gökhan Gönül,Pepe,Medel,Adriano,Atiba,Tolgay,Quaresma,Talisca,Babel ve Negredo şeklinde.

NECİP UYSAL CEZALI SARI KART SINIRINDA İKİ ÖNEMLİ İSİM
Beşiktaş'ta kupada Gençlerbirliği ile oynanan maçta ikinci sarıdan kırmızı kart gören Necip Uysal, cezalı olduğu için K.Karabükspor karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Bunun yanı sıra Talisca ve Pepe'de sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Talisca ve Pepe K.Karabükspor karşısında sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek ve Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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