Beşiktaş'ın problemi: İstikrar!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ın problemi: İstikrar!
GeriFutbol Beşiktaş'ın problemi: İstikrar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
08.10.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın problemi: İstikrar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ın problemi: İstikrar!

Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta üst üste galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Lige peş peşe 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 haftada ise sadece 2 kez kazanabildi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon istikrar problemi yaşıyor.

Lige iyi başlayan ve üst üste 2 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 haftada ciddi puan kayıplarına engel olamadı.

Sezonun ilk iki haftasında Akhisarspor'u 2-1 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 3. haftada evinde Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Sonraki karşılaşmada Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak istikrarsız görüntüsünü sürdürdü.

Fenerbahçe karşısındaki puan kaybının ardından Kayserispor'u 2-0 yenerek toparlanmaya çalışan Beşiktaş, 8. haftada Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak puan kayıplarının devamına engel olamadı.

6 haftada 9 puan toplayabildi

Ligin son 6 haftasında ciddi düşüş yaşayan Beşiktaş, bu süreçte sadece 9 puan toplayabildi.

Söz konusu maçlarda rakiplerine 2 kez üstünlük sağlayabilen siyah-beyazlı takım, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Ligdeki ilk mağlubiyetini de son 6 hafta içinde alan Beşiktaş'ın puan kaybı şimdiden 9'a çıktı.

Son 4 haftada bir ileri bir geri

Beşiktaş, son 4 haftada ise kazandığını bir sonraki hafta kaybetti.

Ligin 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki maçta Fenerbahçe ile berabere kalarak 2 puandan oldu. Süper Lig'in 7. haftasında evinde bu sefer Kayserispor'u yenen Beşiktaş, 8. haftada Atiker Konyaspor ile berabere kalarak 2 puan daha yitirdi.

Geçen sezonu hatırlattı, istikrar yine yok! 

Beşiktaş, istikrar yakalayamama sorunuyla geçen sezonu hatırlattı.

Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017'deki şampiyonluklarda seri galibiyetleriyle dikkati çeken siyah-beyazlı takım, geçen sezondan beri ortaya çıkan istikrarsızlığını giderememenin sıkıntısını yaşadı.

Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonunun ilk 8 haftasında istikrarlı görüntüsüyle rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, başarılı çıkışıyla bu süreci 19 puanda tamamladı. Bir sonraki sezon istikrarlı grafiğini sürdüren siyah-beyazlı ekip, 8 maçlık bölümde 20 puana ulaşmayı başardı.

Beşiktaş, geçen sezona da iyi başlamasına rağmen 8 haftalık bölümün sonraki maçlarında büyük bir düşüş yaşadı ve 14 puanda kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki istikrarsız görüntüsünün ardından 8 haftalık periyodu bu sefer 15 puanda tamamlayabildi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş'ın problemi: İstikrar!

Galatasaray'da 'Divan Kurulu' 10 Ekim'de toplanacak

Akhisarspor çare bulamıyor

O gerçeği açıkladı! Ronaldo, tecavüz...