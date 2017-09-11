Beşiktaş’ın Porto’yu yenmesi sürpriz olmaz

2- Fenerbahçe, toparlayabilir mi? Taraftarlar da erken bir güven kaybı yaşamaya başladı sanki...

3- Beşiktaş özellikle golcüsüne pozisyon üretmekte sıkıntı yaşıyor. Bu haliyle Porto’dan puan alabilir mi?

4- G.Saray, Antalya’da tek pozisyon buldu, o da gol oldu. Bu düşüşün sorumlusu kim veya kimler?

5- Sosa, fark yaratırken, Abdülkadir ve Yusuf da parladı. ‘Trabzon artık daha iddialı’ diyebilir miyiz?

6- Yabancı sınırlaması tartışmasında işin doğrusu nedir? Öncelik kulüpler mi milli takım mı olmalı?

MEHMET Y. YILMAZ:

FENERBAHÇE’DEKİ DEĞİŞİMİ EN İYİ ABDULLAH AVCI ANLATTI

MAÇTAN sonra Abdullah Avcı’yı dinlediniz mi? Geçen yılki Fenerbahçe ile bu sezonki Fenerbahçe’yi anlattı. Fenerbahçe’nin takım boyunun nasıl kısaldığını, topa sahip olmada, rakipten topu geri almada nasıl mesafe katettiklerini anlattı. Merak etmeyin Fenerbahçe iyi yola girecek çok kısa zamanda. Aykut Kocaman ile Fenerbahçe eleştirileri yapanların yanılma ihtimalleri çok yüksek.

LİGİN DAHA BAŞINDAYIZ HER ŞEY 8. HAFTADA ŞEKİLLENİR

BUNDAN en küçük kuşku duymuyorum. Yukarıda saydığım özellikler çok kısa zamanda skora yansımaya başlayınca Fenerbahçe’nin şampiyonluk adaylarının en başında geldiğini göreceksiniz. Ligin daha başındayız. 7 hatta 8. haftada şekillenir her şey.

NEGREDO UYUM SAĞLAYINCA GOL SORUNU BİTER

En avantajlı takım Beşiktaş. Sezon başında her takımın yaşayacağı sıkıntıları yaşıyorlar. Yeni transfer Negredo takıma uyum sağladıkça, gol konusunda da sıkıntılarını aşacaklardır. Şu an sadece sabır gerekiyor.

GALATASARAYLILAR RIJKAARD DÖNEMİNİ UNUTMAMALI

LiGE mükemmel başladığı doğru Galatasaray’ın. Ama başlamaktan süreklilik ve sezonu aynı tempo ile bitirmek önemli. Hatırlayın Rijkaard döneminde de böyle bir başlangıcı vardı G.Saray’ın. Sonrası malum. Felaket tellalığı yapmıyorum. Sadece çok keskin yorumlar için erken. G.Saray daha da mükemmel olabilir. Ama tökezleyebilir de.

LUCESCU TRABZONSPOR MAÇINDA NEREDEYDİ?

Neredeydi Lucescu o zaman? Niye izlemedi bu maçı? Neyse bu başka bir konu. Muharrem Usta ve Ersun Yanal ile Trabzonspor faklılık yaratır diyorum haftalardır. İstedikleri biraz tolerans, biraz daha sabır sadece. Trabzon başarılı olacaktır. Ama şampiyonluk şarkısı için erken daha.

‘SERBEST BIRAKTIM’ DEMEYLE BU İŞLER OLMAZ

SÜPER Lig milli takıma oyuncu kazandırma organizasyonu değildir. Süper Lig kaliteli oyuncuların forma giydiği, rekabetin adıdır. Oyuncu yetiştirmek ise altyapıların işidir. Kendi takımında yabancıyı geçemeyen oyuncu yarın uluslarası alanda onu nasıl yenecek? Yabancı tümüyle serbest olmalı. Ama buna karşın federasyon alt yapıda oyuncu yetiştirmek için birtakım uygulamaları hayata sokmalı. Yoksa serbest bıraktım bitti olur mu? Bakın Almanya’ya Belçika’ya...

HAFTANIN ENLERİ

Haftanın olayı: Trabzon deplasmanında G.Birliği golünde tribünde sevinen sadece 1 taraftarının bulunması.

Haftanın takımı: Başakşehir

Haftanın futbolcusu: Abdülkadir Ömür

Haftanın teknik direktörü: Abdullah Avcı

Haftanın hakemi: Ali Palabıyık

MEHMET ARSLAN:

GOL YEDİĞİN DAKİKALAR DEĞİL NEDENLER ÖNEMLİDİR

FUTBOL basit bir oyun ve bu oyunda atılan gollerin çoğu da basit goller olur zaten. Ayda yılda bir atılan muazzam goller de jenerik oluyor. Sorun bu golleri maçın kaçıncı dakikasında yediğinizden daha çok, neden yediğinizdir. Ve bunun açıklamasını şanssızlıkla, büyüyle yaparsanız ciddiye alınmazsınız. Fenerbahçe ayarında bir takım daha maç başlarken konsantrasyon sorunu yaşıyorsa, bunun nedenini kime sormamız gerekir?

STADIN DOLMAMASININ TEK NEDENİ BAŞARISIZLIK DEĞİL

SARACOĞLU Stadı artık sadece Beşiktaş, G.Saray, Trabzon maçlarında dolar. Bunun tek nedeni başarısız sonuçlar değil. Bu takım iyi sonuç alsa da taraftara heyecan vermiyor. Bir de Aziz Yıldırım faktörü var tabii. Taraftarla şu ya da bu nedenle kavga eden bir başkanın varlığı da bu sonuçta etken. Takım zaman içinde toparlanabilir ama taraftarın barışması o kadar kolay değil.

BEŞİKTAŞLI OYUNCULARIN TAMAMI PORTO’DA İLK 11 OYNAR

BEŞİKTAŞ iyi bir takım kurdu ama belli ki yeni oyuncular ile eskiler arasında tam bir uyum da sağlanamadı. Porto’yu abartmamak gerek. Kuşkusuz ki önemli bir takım ama şu andaki Beşiktaş kadrosunda yer alan oyuncuların hepsi Porto’da ilk 11’de oynarlardı, bunu da unutmayalım. Porto’yu yenmesi sürpriz olmaz.

GALATASARAY’IN BU KAYBI TUDOR’UN HESABINA YAZILMALI

BİR takım her maçını kazanacak diye bir şey yok. Arada böyle maçlar olacak. Bir tek pozisyona girip, onu atabilmek de önemli. Başarı nasıl Igor Tudor’a mal edildiyse, başarısızlık da onun hesabına yazılmalı.

SOSA DOĞRU İSİMDİ DAHA İDDİALI OLACAKLAR

SOSA transferi çok doğru bir adım. Bir oyuncu, bir takımın şeklini değiştirebilir ve onlar da Sosa türü oyunculardır. Yusuf, şu andaki performansı ile devamlılığını da sağlayabilirse Türkiye’nin en önemli oyuncusu olmaya adaydır. Abdülkadir’in de ihmal edilmemesi gerektiği hep yazılıyordu zaten. Sosa ile birlikte daha da iddialı olacaklarını söyleyebiliriz.

FUTBOL FEDERASYONU BİR ŞEYLER YAPMAK ZORUNDA

YABANCI sınırlaması tartışmasına dönmek saçma. Önemli olan kadrolardaki yabancı sayısı değil. Federasyon ve kulüpler oyuncu yetiştirmek için ne yapıyorlar? Bunları tartışmalıyız. Bizdeki düzen kendiliğinden değişmeyeceğine göre federasyon bir şeyler yapmalı. Bu da kadrolara belli sayıda alt yaş gruplarından oyuncu zorunluluğu gibi kurallarla sağlanabilir.

HAFTANIN ENLERİ

Haftanın olayı: Statlar yenilense de çim bakımını bilmeyen ya da buna değer vermeyen kafaların hala var olması.

Haftanın takımı: Başakşehir

Haftanın futbolcusu: Abdülkadir Ömür

Haftanın teknik direktörü: Abdullah Avcı

Haftanın hakemi: Fırat Aydınus

UĞUR VARDAN

FENERBAHÇE’NİN GİDECEK ÇOK YOLU VAR

BAŞAKŞEHİR’in attığı ikinci gol, geçen sezon yine Adebayor’un Galatasaray ağlarına gönderdiği gole benziyordu. Abdullah Avcı’nın oturmuş takımı, hamle sırası kendisine geldiğinde atak hakkını (ya da haklarını) skora yansıtacak bir biçimde kullandı. Fenerbahçe için ise genel manada gidilecek çok yol var gibi gözüküyor. Vahim goller de bu tablonun ifadesi.

TOPARLAMA İHTİMALİ VAR AMA İŞLERİ ZOR

ÖNCE bir klişeye sığınalım: “Lig uzun bir maraton.” Lakin startta yaşanan problemler, uzun soluklu bir koşudaki kredilerinizi en kısa sürede tükettiğinizi gösterir. Elbette toparlama ihtimali var ama işleri zor. Bu sezon 8 resmi maçta sadece 2 galibiyet var. Böylesi bir tablonun hem takıma hem de seyirciye güven ve özgüven sorunu yaşatması da doğal.

PORTO’DA ÜÇ İHTİMALLİ BİR MAÇ OLACAK

LİGDE önemli olan iskeletlerin tam oturmadığı ilk haftaları en az hasarla atlatmaktır. Beşiktaş bu sürecin üstesinden gelen takımlardan. Lakin Avrupa macerası başka kimlikler ve kimyalar gerektiriyor. Porto’dan puan çıkarmak zor tabii ki. Geçen sezon ilk maçta Benfica karşısında iyi oynanmamış ama Talisca’nın frikiği meseleyi halletmişti. Dolayısıyla Porto favori elbette ama ‘futbolun doğası’ diye bir şey var. ‘Üç ihtimalli bir maç’ oynanacak.

BELHANDA G.SARAY İÇİN SON DERECE YETERSİZ BİR İSİM

ANTALYA maçı teknik adam ve takım defolarını göstermek açısından bence G.Saray için çok önemli bir uyarıydı. Tudor iyi bir idman çalıştırıcısı olabilir ama taktisyen ve oyunu okuma açısından yolun çok çok başında. Sıcak havada efor gerektiren bir mücadelede Selçuk İnan en son başvurulacak seçenektir. Takımın beyni yok ve bu işi üstlenmesi gereken Belhanda ise son derece yetersiz bir isim. Antalya karşısında kopuk kopuk ve geniş alanda oynadılar ve rakibin üstünlüğünü kabul ettiler. Antalya 10 korner kulandı, G.Saray ise 0. Bu istatistik her şeyi söylüyor kanımca.

SOSA, FUTBOLUMUZUN KALİTESİNİ GÖSTERDİ

SERIE A’nın vasatı Milan’a çare olamayan Sosa’nın yarattığı efekt, futbolumuzun kalitesini göstermesi bakımından ilginç. Yusuf ve Abdülkadir, yıllardır her tökezlemede ‘Çare kendi çocuklarına dönmektir’ diyenleri sevindiriyordur. Günümüz futbolunda 11’i de kendi çocuklarınızdan kurup yarışta var olamazsınız.

FUTBOL, FARKLILIKLARA RAĞMEN ÇOK KÜLTÜRLÜ YAŞAMAKTIR

BÜTÜN kutuplaştırma çabalarına rağmen dünyanın yolu belli: Farklılıklara rağmen birlikte, çok kültürlü yaşamak. Futbol bunu başaran bir alan. Kimse oyuncuyu pasaportuna göre seyretmiyor, sevmiyor. Öncelik meselesine gelirsek: Öncelik güzel oyun ve tutarlı bir altyapı ısrarı...

HAFTANIN ENLERİ

Haftanın olayı: Gençlerbirliği’nin tek kişilik taraftar ordusu!

Haftanın takımı: Başakşehir

Haftanın futbolcusu: Kerim Frei, Harun Tekin

Haftanın teknik direktörü: Abdullah Avcı

Haftanın hakemi: Alper Ulusoy

UĞUR MELEKE

FENERBAHÇE KALESİNE GELEN HER TOP GOL OLUYOR

F.BAHÇE’nin yediği her gol vahim, çünkü kalelerine gelen her top gol oluyor. Temmuz başında Juventus Bükreş’le oynanan ilk hazırlık maçı dahil, Volkan’ın hatalı gol yemediği tek bir müsabaka yok; ama hâlâ Kameni’ye 2-3 hafta üst üste şans vermiyorlar. Şenol Hoca geçen yıl benzer bir hatadan erken dönüp formayı Fabri’ye verdi, şampiyonluğu kurtardı. Kocaman’sa kendi ayağına sıkıyor bu tercihiyle.

BU YILDIZLAR İÇİN FORMÜL ÜRETİLMELİ

BUGÜN bir İngiliz’e ya da bir Fransız’a, ‘F.Bahçe Kameni-Isla-Valbuena-Soldado ve Janssen’i transfer etti’ deseniz, coşkuyla karşılar herhalde. ‘İddialı takım kurmuşlar’ der. Bu futbolculara sahip olan takımın erken havlu atması aptalca olur, Kocaman bu yıldızları ilk 11’de bir arada sahaya sürecek formülü üretmeli. Isla-Dirar’ın beklerde, Janssen-Soldado’nun en uçta olduğu bir takım bekliyorum hâlâ ben.

PORTO’DAN 1 DEĞİL 3 PUAN ALSALAR BENİ ŞAŞIRTMAZ

ANTALYA, Kasımpaşa, Karabük iyi savunma takımları. Bunlara 3 gol atmak kolay iş değil. Beşiktaş’ın sezona bir küçük viteste başladığını kabul ediyorum ama büyük sorunlar yaşadıklarını düşünmüyorum. Geçen yıl da ŞL’ne Portekiz’de start vermişlerdi, Beşiktaş tutuk başlamıştı ama özgüven yakaladıklarında harika bir geri dönüş yaptılar. Porto’dan 1 değil, 3 puan alsalar beni şaşırtmaz.

TUDOR, BAŞINDA OLDUĞU TAKIMIN KİM OLDUĞUNU BAZEN UNUTUYOR

ANTALYA daha fazla pas yaptı, daha fazla şut attı, daha az faulle üstelik! Özellikle 46’dan itibaren oyun tamamen Antalya’ya dönmüşken Ndiaye’yi çıkarmak birinci skandal, Selçuk’u sokup orta sahayı üç yeteneksize çevirmek ikinci skandal... Tudor bugüne kadar büyük bir takım çalıştırmadı ve zaman zaman başında olduğu takımın kim olduğunu unutuyor. Ders çıkarmasını umarım bu fiyaskodan.

ABDÜLKADİR ÖMÜR’Ü SAKLAMAK ZATEN AKIL DIŞI İDİ

GEÇEN yılki Kızılcabölük kupa maçlarını izleyip bugüne kadar Abdülkadir’i saklamak zaten akıl dışı idi. Abdülkadir’in G.Brliği maçını çevirmesi hiç sürpriz olmadı, Yusuf’la ikisini bir arada izlemek için aylardır heyecanla bekliyordum. Sosa’nın gelişi olumlu ama bu transfer Yusuf’u sağ çizgiye itmemeli. Trabzon yeni Fatih-Gökdeniz potansiyeli buldu, planlarını bu ikili üzerine yapmalı.

FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR HOCA LAZIM BİZE

SERBEST rekabet ortamı, kulüplere de ulusal takıma da faydalı. Kendi takımında yabancıyı geçemeyen yerli, uluslararası maçta aynı yabancıyı nasıl yenecek ki? Yanal 7 yerliyle, Tudor 9 yabancıyla oynadı; çünkü kimse kimsenin pasaportuna bakmıyor takım yaparken. Lucescu’ya önerim şu: Kendi hür fikri neyse onu beyan etsin. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür hoca lazım bize. Talimatla konuşan hoca değil

HAFTANIN ENLERİ

Haftanın olayı: İlk 3 haftada 1’er deplasman galibiyeti olan ligde, tek haftada 5 ekibin birden dışarıda kazanması.

Haftanın takımı: Göztepe

Haftanın futbolcusu: Abdülkadir Ömür

Haftanın teknik direktörü: Abdullah Avcı

Haftanın hakemi: Ali Palabıyık