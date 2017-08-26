Beşiktaş'ın pilotu Atiba! Nefes kesen maçta 3 gol...

Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş, 18. dakikada Atiba'nın asistinde Tosic ile ile öne geçti. Bursaspor ise 23. dakikada Delarge ile eşitliği yakaladı. Mücadelede son sözü 64. dakikada Atiba söyledi ve Beşiktaş maçı 2-1 üstünlükle tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 7'ye yükseltirken Bursaspor, 3 puanda kaldı.

NOTLAR:

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik direktör yedeğe çektiği Andreas Beck ile Tolgay Arslan'ın yerine Bursaspor karşısında Adriano Correia ve Atiba Hutchinson'a ilk 11'de görev verdi.



Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Gary Medel, Jeremain Lens, Orkan Çınar ve Alvaro Negredo'nun yanı sıra Tolga Zengin, Sedat Şahintürk, Necip Uysal, Mustafa Pektemek maçta yedek soyundu.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının Bursaspor ile yaptığı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle bu sezon Vodafone Park'taki ilk maçı takip edemeyen taraftarlar, 41 bin 903 seyirci kapasiteli stadı tamamen doldurdu.

BURSASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Bursaspor'da da teknik direktör Paul Le Guen geçen hafta oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.

Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Josua John'un yerine ilk 11'de Delarge Dzon ve Deniz Yılmaz, Beşiktaş karşısında görev yaptı.

Bu arada İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği Bursasporlu taraftarlar karşılaşmayı statta takip edemedi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'A DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, milli takım aday kadrosuna davet edilmeyen Oğuzhan Özyakup'a maç öncesi destek oldu.

Isınma hareketleri sırasında tribüne çağrılan siyah-beyazlı oyuncu, karşılaşmanın başlamasından önce Oğuzhan Özyakup lehine tezahüratlar yaptı.