Beşiktaş'ın penaltısı, penaltı mı?

Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşılaştığı yeni sezonun ilk maçında Cenk Tosun 63. dakikda kendini yerde buldu. Maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı nokatsını gösterdi. Yorumcumuz Mustafa Çulcu bu pozisyonu değerlendirdi.

İşte o değerlendirmeler;

'Diego ile Cenk Tosun arasında top için bir mücadele var. Oyuncular kontak halinde. Her iki oyuncunun birbirine teması var. Futbol zaten bu tür nizami kontaklar, temaslar ile oynanan bir oyun. Bu ikili mücadelede faulü gerektiren bir temas, bir eylem yok. Oyunun devam etmesi gerekir. Penaltı kararı yanlış. Eğer bu tür ikili mücadelelerde temaslarda ve kontaklarda faul veya penaltı verilirse her maçta en az 100 faul çalınır. Bunlarında en az 10-15 tanesi penaltı olur. Cüneyt Çakır'ın markasına yakışmayan hatalı bir penaltı yorumu oldu.'