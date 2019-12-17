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GeriFutbol Beşiktaş'ın oynayacağı iki hazırlık maçı belli oldu
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Futbol
17.12.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın oynayacağı iki hazırlık maçı belli oldu

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Beşiktaş'ın oynayacağı iki hazırlık maçı belli oldu

Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampında oynayacağı iki hazırlık maçı belli oldu.

Siyah beyazlı kulüptehn yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızın 3-10 Ocak tarihlerinde Gloria Sports Arena'da yapacağı devre arası kampındaki hazırlık maçlarımız belli oldu. Buna göre ekibimiz 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Macaristan 1 Lig ekibi Mezökövesd, 10 Ocak Cuma günü de saat 16.30'da Altınordu ile karşılaşacak. Her iki müsabaka da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak."

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