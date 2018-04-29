Beşiktaş'ın oranı düşürüldü! Yeni iddaa oranı...
Tüm Türkiye'nin gözü bu akşam oynanacak "Kader" Derbisi'nde! 2,60'a kadar çıkan "Beşiktaş kazanır" oranı, şok bir düşüş yaşadı! 2,20'den 1,80'e kadar gerileyen "3.5 ÜST" tercihinin oranı da yükseltildi, işte detaylar...
Galatasaray galibiyetine açılan ilk oran 2,05'ti ama 2,00'ye gerilemişti. Beşiktaş kazanır için ise ilk oran 2,55'ten açılmış ama 2,60'a yükseltilmişti.
Son güncelleme sonrası Galatasaray galibiyeti 2,10'a yükseldi, Beşiktaş kazanır tercihi ise 2,40'a geriledi!
En ilginç değişim ise "3.5 ÜST" tercihinde yaşanıyor!
2,20'den açılan ilk oran sırasıyla önce 2,05'e, ardından da 1,80'e indirilmişti. Beşiktaş'ın oranındaki değişim sonrası 3.5 ÜST tercihinin yeni oranı yeniden 2,05 oldu.
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