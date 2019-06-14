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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın önceliği kanat ve forvet

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Beşiktaş'ın önceliği kanat ve forvet

Siyah beyazlıların hocası, Medel’in kalmasına onay verirken Roco için “Gördükten sonra karar verelim” dedi. İkinci Başkan Serdal Adalı ise “Ayrılacaklar netlik kazanmadan adım atmayacağız” diye konuştu.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş, transfere yöneldi. Avcı ile yoğun bir mesai harcayan İkinci Başkan Serdal Adalı tecrübeli teknik adamla yaptığı görüşmede “Hocam takımdan ayrılacak isimler tam netlik kazanmadan adım atmayacağız. Belirttiğiniz bölgeler için birçok isim ile görüşme halindeyiz. Kulübün imkanları doğrultusunda takviye yapacağız ancak ayrılıklar ve satış olmadan transfer yapıp hata yapmak istemiyoruz” bilgisi verdi.

AVUSTURYA KAMPINA YETİŞSİN

Avcı’nın da “Transferin hızlı bitmesi için ortak çalışmaya hız verelim. Umarım Avusturya kampına tüm transferler yetişir. Transferlerimizi hazırlık maçlarında oynatmak istiyorum” karşılığını verdiği öğrenildi. Görüşmelerde Avcı, Quaresma ve Lens’in durumlarına göre öncelikle kanatlara takviye istedi. Avcı Medel’in kalmasını istersen Roco için “Gördükten sonra karar verelim” dedi. Larin’i istemeyen Avcı, Burak ve Güven’in yayına gol vuruşları iyi olan, etkili bir forvet talep etti.

JEREMAIN LENS KULÜP BULAMADI

Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Jeremain Lens ise henüz kulüp bulamadı. İngiltere, İspanya ve Almanya’daki arayışlarından sonuç elde edemeyen Lens, bu kez ülkesi Hollanda’da kulüp arıyor. Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden tecrübeli oyuncu, 2.2 milyon Euro’luk yıllık maliyeti yüzünden takımda tutulmak istenmiyor. Beşiktaş yönetimi Lens’in menajerine “Kulüp bulmanız durumunda bonservis konusunda size gerekli kolaylığı göstereceğiz” dese de tecrübeli futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle henüz ciddi bir talip çıkmış değil. Lens geçen sezon 37 maçta 5 gol attı.

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