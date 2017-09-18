Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Futbol>Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup planı!

Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup planı!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, doktorların 'oynayabilir' raporu verdiği yıldız isim Oğuzhan'ı riske etmek istemiyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Beşiktaş, 3-1'lik tarihi Porto zaferinin ardından bugünkü Konyaspor maçıyla Süper Lig'e dönüyor.

Evindeki zorlu karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefleyen siyahbeyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup iyileşti. Kulüp doktorları, yıldız futbolcu için "Oynayabilir" raporu verdi. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in talebesini Fenerbahçe derbisini de düşünerek riske etmek istemediği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın, Atiba'yı da dinlendirmeyi planladığı belirtildi. Konyaspor maçında Beşiktaş'ın orta sahadaki ikilisi Tolgay ve Medel olacak. Cezalı Tosic'in yerine de Mitrovic görev yapacak. (Sabah)

BeşiktaşOğuzhan ÖzyakupŞenol Güneş
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL