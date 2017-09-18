Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup planı!

Beşiktaş, 3-1'lik tarihi Porto zaferinin ardından bugünkü Konyaspor maçıyla Süper Lig'e dönüyor.
Evindeki zorlu karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefleyen siyahbeyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup iyileşti. Kulüp doktorları, yıldız futbolcu için "Oynayabilir" raporu verdi. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in talebesini Fenerbahçe derbisini de düşünerek riske etmek istemediği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın, Atiba'yı da dinlendirmeyi planladığı belirtildi. Konyaspor maçında Beşiktaş'ın orta sahadaki ikilisi Tolgay ve Medel olacak. Cezalı Tosic'in yerine de Mitrovic görev yapacak. (Sabah)